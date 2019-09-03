Отказ Facebook от лайков назвали ударом для профессионалов рынка

Скрыть счетчик лайков под постами планирует Facebook. Тем самым соцсеть хочет избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры, когда посты удаляются из-за недостаточного, по мнению авторов, количества лайков. Вместо них под записью предполагается разместить список отреагировавших на нее пользователей.

Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН объяснил, кого прежде всего затронет такое нововведение.