Отказ Facebook от лайков назвали ударом для профессионалов рынка
Управляющий партнер агентства «Социальные сети» в эфире НСН объяснил, кого прежде всего затронет такое нововведение.
Скрыть счетчик лайков под постами планирует Facebook. Тем самым соцсеть хочет избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры, когда посты удаляются из-за недостаточного, по мнению авторов, количества лайков. Вместо них под записью предполагается разместить список отреагировавших на нее пользователей.
Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН объяснил, кого прежде всего затронет такое нововведение.
«Это нанесет удар по профессиональным игрокам рынка. По тем, кто продает эти лайки, неважно, это сам блогер или какое-то рекламное агентство. Что касается обычного человека, ему важнее не столько лайки, сколько просмотры. Если Facebook заменит лайки на просмотры, как на Youtube, это будет объективнее и честнее», - сказал он.
Ранее стало известно, что в Instagram начала эксперимент по отказу от счетчиков лайков. Сейчас он распространяется на публикации пользователей в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии.
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