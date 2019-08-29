Facebook ужесточит условия публикации политической рекламы в сети
Социальная сеть Facebook объявила о нововведениях с сентября 2019 года в отношении политической рекламы. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что такое решение компания приняла в преддверии выборов президента США в 2020 году. В частности, соцсеть ужесточит правила авторизации заказчиков политической рекламы, чтобы лучше информировать о них пользователей Facebook.
Так, помимо местонахождения заказчика и личности, теперь Facebook будет требовать такие данные как номер налогоплательщика или идентификационный номер компании.
19 августа компания Twitter сообщила о ограничение рекламы государственных СМИ на своей платформе.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Госдуме ответили на заявление президента Грузии об условиях диалога с РФ
- Лукашенко не поедет в Польшу на мероприятия в память о начале Второй мировой войны
- Минобороны РФ готовится заключить новый контракт на поставку МиГ-35
- В Генпрокуратуре Украины заявили о подготовке обмена Вышинского
- Синоптики спрогнозировали теплую осень и позднюю зиму в Москве