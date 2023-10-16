«Прикинуться турком»: Стоимость видеоигр для россиян выросла в два раза
Россияне не могут купить видеоигры в официальных магазинах, поэтому обращаются к «пиратству» или переплачивают перекупщикам, заявил НСН независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
Крупнейшие игровые корпорации ушли из России, хлопнув дверью,а российские геймеры перешли на "серые" схемы поставок, что увеличило расходы на игры в два раза, заявил в эфире НСН независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
Ранее стало известно, что спрос на официально ввезенные в Россию видеоигры упал в четыре раза за первые шесть месяцев этого года. Цена таких игр скакнула на 75%. Кузьменко отметил, что такой рост цены в основном связан с комиссией перекупщиков из-за отсутствия официальных магазинов.
«Российский рынок видеоигр откатился на уровень 25-летней давности. Если мы хотим купить видеоигры через какой-нибудь официальный электронный магазин или же приобрести их на физическом носителе, то нам этого просто не дадут сделать, потому что крупнейшие игроки рынка по типу компаний Microsoft, SONY или Nintendo просто ушли с российского рынка, а некоторые еще и хлопнули дверью. И что же мы делаем? Мы откатываемся обратно в пиратство. Если мы сейчас хотим какой-нибудь легальный продукт, он стоит очень дорого. Это связано и с курсом валют, но по большей части с тем, что сейчас мы не можем пойти в официальный магазин и приобрести себе игру. Мы пользуемся услугами перекупщиков, завозя турецкие, казахские, китайские версии всех тех продуктов, которые еще два года назад покупали легально и свободно», - сказал собеседник НСН.
При этом, по его словам, стоимость хобби для любителей игр увеличилась в два раза, несмотря на работающие "серые" схемы поставок.
«У крупных корпораций не получилось наказать российский рынок, потому что мы продолжаем любить видеоигры и играть в них. То, что стоимость нашего хобби увеличилась примерно в два раза – примета времени. Серый импорт развит в секторе видеоигр для консолей, так как в этом сегменте очень сложно действовать пиратам. Если сейчас вы хотите купить себе игру, вы прикидываетесь турком или казахом, делаете себе аккаунт, покупаете игры через какую-нибудь иностранную карточку или же через перекупщиков, которые очень сильно сейчас развили свою деятельность. Если же вы хотите поиграть в игру для компьютера, то есть множество сайтов, которые дают возможность достучаться до пиратской версии любой игры», - заключил эксперт.
Ранее Кузьменко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что создать отечественный аналог игры The Sims можно за 1,5 года, цена разработки составит около двух миллионов долларов.
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