«Прикинуться турком»: Стоимость видеоигр для россиян выросла в два раза

Ранее стало известно, что спрос на официально ввезенные в Россию видеоигры упал в четыре раза за первые шесть месяцев этого года. Цена таких игр скакнула на 75%. Кузьменко отметил, что такой рост цены в основном связан с комиссией перекупщиков из-за отсутствия официальных магазинов.

«Российский рынок видеоигр откатился на уровень 25-летней давности. Если мы хотим купить видеоигры через какой-нибудь официальный электронный магазин или же приобрести их на физическом носителе, то нам этого просто не дадут сделать, потому что крупнейшие игроки рынка по типу компаний Microsoft, SONY или Nintendo просто ушли с российского рынка, а некоторые еще и хлопнули дверью. И что же мы делаем? Мы откатываемся обратно в пиратство. Если мы сейчас хотим какой-нибудь легальный продукт, он стоит очень дорого. Это связано и с курсом валют, но по большей части с тем, что сейчас мы не можем пойти в официальный магазин и приобрести себе игру. Мы пользуемся услугами перекупщиков, завозя турецкие, казахские, китайские версии всех тех продуктов, которые еще два года назад покупали легально и свободно», - сказал собеседник НСН.