Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика

На 63% больше интернет-трафика стали тратить россияне на мобильные игры за шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными у российских игроков стали приложения Roblox, PUBG: Battlegrounds и Mobile Legends, подсчитали аналитики Yota.

Уточняется, что больше всего интернет-трафика приходится на Roblox. Так, этот за первое полугодие вырос на 68%. На втором месте по популярности у абонентов - шутер PUBG: Battlegrounds - в этом году россияне играли в него в 2,6 раза активнее, чем годом ранее. Бронзу в рейтинге игр с наибольшим расходом трафика забирает многопользовательская игра Mobile Legends: Bang Bang: рост потребления трафика составил 72%. В топ-5 популярных мобильных приложений также вошли War Thunder и World of Tanks.

Играющая в мобильные приложения молодежь в возрасте 16-25 лет предпочитает PUBG: Battlegrounds. Стоит отметить, что среди играющей молодежи юношей в 2,5 раза больше, чем девушек. В категории 25+ отличие по полу куда меньше – мужская аудитория превышает женскую лишь на 11%.