В работе волонтеров на первом месте всегда должна стоять безопасность — волонтерами должны становится только совершеннолетние, обученные и застрахованные люди, также необходимо создать специальные учебные центры для волонтеров. Об этом НСН заявил эколог Георгий Каваносян.

В Российском союзе спасателей и в других профильных организациях считают, что в настоящее время назрела необходимость упорядочить добровольческую активность, сообщило издание «Известия». В частности, в Федеральном собрании предложили допускать в зону ЧС только обученных и аттестованных волонтеров. Каваносян подчеркнул, что работать волонтерами должны только совершеннолетние, обученные и застрахованные люди.