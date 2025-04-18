Экологи призвали ввести обязательное обучение и страхование волонтеров
В России резко возросло количество волонтеров, что не может не радовать, однако они далеко не всегда осознают опасность условий, в которых приходится работать, сказал НСН Георгий Каваносян.
В работе волонтеров на первом месте всегда должна стоять безопасность — волонтерами должны становится только совершеннолетние, обученные и застрахованные люди, также необходимо создать специальные учебные центры для волонтеров. Об этом НСН заявил эколог Георгий Каваносян.
В Российском союзе спасателей и в других профильных организациях считают, что в настоящее время назрела необходимость упорядочить добровольческую активность, сообщило издание «Известия». В частности, в Федеральном собрании предложили допускать в зону ЧС только обученных и аттестованных волонтеров. Каваносян подчеркнул, что работать волонтерами должны только совершеннолетние, обученные и застрахованные люди.
«Самое главное — это безопасность. Напомню, что при разливе мазута в Керченском проливе прошедшей зимой, убирая мазут, погиб несовершеннолетний юноша, которого каким-то образом допустили до вредных работ. В ликвидации последствий аварий (особенно настолько масштабных) должны участвовать только совершеннолетние, обученные и застрахованные волонтеры! Примером тому может послужить Всероссийское добровольное пожарное общество, где волонтеры могут тушить лесные пожары только после того, как пройдут обучение, медкомиссию и застрахуются. Кроме того, нужно организовать учебные центры, особенно в регионах, где есть потенциальная опасность таких аварий, где проходят артерии федерального значения, по которым транспортируются углеводороды. Учебные центры следует создать либо на базе МЧС, либо на базе некоммерческих организаций в сотрудничестве с МЧС, где все волонтеры и координаторы должны заранее проходить обучение. В этих учебных центрах должны находиться запасы средств индивидуальной защиты, сорбентов, всего того, что необходимо при подобных разливах», — сказал Каваносян.
Говоря о разливе мазута в Керченском проливе, собеседник НСН отметил, что большинство волонтеров легкомысленно относились к индивидуальной защите и не осознавали опасность происходящего.
«В черноморской аварии риски сначала не осознавали не только волонтеры, но и региональные власти. Приходилось объяснять, рассказывать и даже требовать, чтобы всех тех, кто работает на берегу и с пострадавшими дикими животными, обеспечивали средствами индивидуальной защиты. Из 1000 волонтеров только у 50 были маски. Люди не понимают, что в мазуте есть ароматические углеводороды, канцерогены первого класса опасности. Осознание пришло чуть позже, всех обеспечили в течение первой недели необходимыми средствами защиты и больше таких ошибок не повторяли», — добавил эколог.
В заключение Каваносян назвал позитивной тенденцию роста количества волонтеров в России.
«Авария в Керченском проливе стала небывалой по количеству волонтеров — десятки тысяч людей начали свой волонтерский опыт именно с нее. То, что приехало столько волонтеров, — хороший знак. Наше общество взрослеет, очень многие, особенно средний класс в крупных городах, посмотрели на природу вокруг, поняли, что ее нужно охранять и защищать. Думаю, что в будущем, когда мы сможем более организованно, трезво и спокойно решать подобные вызовы, мы будем жить в другом мире», — подытожил он.
Ранее стало известно, что в Анапе установят памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута.
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