Отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восемь сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, посетил следственный изолятор, где находится его сын.

Салим Шамсутдинов после общения с сыном рассказал, что устроить стрельбу его заставили неуставные отношения со своими сослуживцами, пишет РБК. Он добавил, что именно дедовщина и издевательства над Рамилем Шамсутдиновым довели солдата до такого состояния.

Отец Шамсутдинова также выразил надежду на то, что сына приговорят не более, чем к 15 годам лишения свободы.

Напомним, что трагедия в воинской части в ЗАТО Горный в Забайкалье произошла 25 октября. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене кaрaулa открыл огонь из тaбельного оружия по сослуживцaм. Восемь человек погибли, еще двое были рaнены. Соглaсно официaльной версии Минобороны, причиной произошедшего стaл нервный срыв у Шaмсутдиновa.

Ранее председатель Президиума «ОФИЦЕРОВ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с НСН заявил, что подобные ситуации связаны с влиянием интернета и компьютерных игр на психику молодых людей

