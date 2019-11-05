Психиатр: Выявлять «Шамсутдиновых» нужно еще в школе

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Долги перед родиной: Что происходит за кордонами воинских частей?»

25 октября в войсковой части в Забайкалье произошла трагедия, в ходе которой солдат срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял 8 человек, после чего сдался спецназу. Первым был убит командир роты. По словам главы комитета солдатских матерей Забайкальского края Валентины Мордовой, незадолго до происшествия, Шамсутдинова окунали головой в унитаз и избивали. Информацию о неуставных отношениях подтверждает также и отец солдата.

Психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с НСН заявил, что определять психологическое состояние призывников в условиях военной комиссии – невозможно.

«Военная комиссия в военкомате – конвейер, поток. Люди идут один за одним. Я сам проходил это. В Советском Союзе это было принято с 8 по 10 класс мы трижды проходили эти военкоматовские комиссии, получали приписные свидетельства. Вопрос в том, как это происходит. Да, наверное, заподозрить [врач] что-то мог. Но представьте себе на секунду: сидит врач мимо которого проходят за день, например, 50 человек, которые должны пройти эту комиссию за два- три часа. В принципе, наверное, при должной диспозиции доктор может обратить на это внимание. Но я опасаюсь, что это станет проблемой этого доктора, потому что он должен как-то до председателя комиссии донести, что именно этот человек не может стать бойцом, по крайней мере, сейчас есть какие-то сомнения. Это сложно», - рассказал он.

Психолог также предложил курировать психологическое состояние будущих призывников еще со школы.

«Это действительно довольно сложная проблема. Поэтому, на мой взгляд, если подходить к этому серьезно, то вопросы психологических особенностей будущего бойца должны проявляться, выявляться и определяться еще в учебном заведении. Может быть, в школе. Если школьник регулярно сдает экзамены, то почему ему регулярно нельзя проходить и психологическое тестирование, чтобы к моменту, когда он пойдет в военкомат, у него уже была какая-то бумага о его особенностях психологических. Это же несложно», - заключил специалист.

Ранее председатель Президиума «ОФИЦЕРОВ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с НСН заявил, что подобные ситуации в российской армии связаны с влиянием интернета и компьютерных игр на психику молодых людей.

