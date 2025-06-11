Отец Илона Маска восхитился Музеем Победы в Москве
Предприниматель Эррол Маск, отец владельца компаний Tesla и Space X, Илона Маска, посетил Музей Победы в ходе своего визита в Москву и восхитился музейными экспонатами, сообщили сотрудники музея.
Делегация иностранных гостей «Форума будущего 2050» посетила иммерсивную экспозицию «Подвиг Народа» 10 июня. Среди них был и Маск — он увидел экспонаты, которые были посвящены событиям Великой Отечественной войны, начиная с обороны Брестской крепости и заканчивая штурмом Берлина.
«Эта экспозиция поразительно реалистична, очень правдива, и создается настоящее ощущение погружения. Безумие тех событий просто невероятно трудно осознать. Это, наверное, самая впечатляющая музейная экспозиция, которую я когда-либо видел», — оценил свой визит Эррол Маск.
Ранее он заявил, что ни одна столица мира не сравнится с Москвой, напоминает НСН.
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