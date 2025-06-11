Делегация иностранных гостей «Форума будущего 2050» посетила иммерсивную экспозицию «Подвиг Народа» 10 июня. Среди них был и Маск — он увидел экспонаты, которые были посвящены событиям Великой Отечественной войны, начиная с обороны Брестской крепости и заканчивая штурмом Берлина.

«Эта экспозиция поразительно реалистична, очень правдива, и создается настоящее ощущение погружения. Безумие тех событий просто невероятно трудно осознать. Это, наверное, самая впечатляющая музейная экспозиция, которую я когда-либо видел», — оценил свой визит Эррол Маск.

Ранее он заявил, что ни одна столица мира не сравнится с Москвой, напоминает НСН.

