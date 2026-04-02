Отец Маска рассказал о встрече с Путиным
Эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций, отец бизнесмена Илона Маска Эррол Маск рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
«Хотя она была короткой, но я ее запомнил», - поделился Маск-старший.
По его словам, на встрече с российским лидером присутствовало «много других лиц», она продолжалась более часа, и Путин уделил Маску несколько секунд.
«Он пожал мне руку и сказал: "Добро пожаловать в Россию!"» - поделился эксперт.
Маск не уточнил, когда именно состоялась встреча.
Ранее Эррол Маск назвал себя поклонником России, пишет Ura.ru.
