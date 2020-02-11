Отец, бросивший детей в Шереметьево, общается с ними каждый день
Виктор Гаврилов, который бросил двух сыновей в московском аэропорту Шереметьево, сообщил, что каждый день выходит на связь со своими детьми. Об этом сообщает телеканал «360».
Гаврилов сообщил телеканалу, что находится в Москве, и что все это время он общается со своими детьми, так как любит их. Он также добавил, что навещал сыновей, когда они находились в Москве. Ранее 26 января Гаврилов оставил двух маленьких мальчиков в московском аэропорту Шереметьево, сопроводив их запиской, положенной в рюкзак старшему сыну 2011 года рождения.
На мужчину заведено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", а малыши были определены в одну из подмосковных клиник. В настоящий момент дети находятся у бабушки в Хабаровском крае.
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