Мальчиков, оставленных отцом в Шереметьево, передали бабушке

«Братья, увезенные отцом в Москву, вернулись в Комсомольск-на-Амуре. В сопровождении представителей аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка и представителей региона детей передали бабушке, временная опека на нее уже оформлена. Решены вопросы с детским садом и школой рядом с домом, куда ребята будут ходить», — цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, 26 января сотрудниками полиции в аэропорту Шереметьево были обнаружены двое мальчиков пяти и семи лет без сопровождения взрослых. В рюкзаке одного из них была записка, в которой отец просил поместить сыновей в приют и обещал за ними вернуться. Свое решение объяснил сложными обстоятельствами. Во вторник Гаврилов пришёл с повинной к следователям в Батайске.

