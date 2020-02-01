Мальчиков, оставленных отцом в Шереметьево, передали бабушке
Двух братьев, которых родной отец оставил в аэропорту Шереметьево, передали бабушке. Процедура передачи состоялась в Комсомольске-на-Амуре. Об этом информирует пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.
«Братья, увезенные отцом в Москву, вернулись в Комсомольск-на-Амуре. В сопровождении представителей аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка и представителей региона детей передали бабушке, временная опека на нее уже оформлена. Решены вопросы с детским садом и школой рядом с домом, куда ребята будут ходить», — цитирует сообщение РИА Новости.
Напомним, 26 января сотрудниками полиции в аэропорту Шереметьево были обнаружены двое мальчиков пяти и семи лет без сопровождения взрослых. В рюкзаке одного из них была записка, в которой отец просил поместить сыновей в приют и обещал за ними вернуться. Свое решение объяснил сложными обстоятельствами. Во вторник Гаврилов пришёл с повинной к следователям в Батайске.
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