Отель Four Seasons в Москве переименовали в Legend of Moscow
Пятизвёздочный отель Four Seasons, расположенный у московского Кремля, получил новое название, сообщает РИА Новости.
Представитель гостиницы рассказал агентству, что её переименовали в Legend of Moscow. По его словам, именно по этой причине отель, который был возведён на месте снесённой гостиницы «Москва», исчез из поисковой выдачи на сайте канадского бренда Four Seasons.
«Из-за технических особенностей необходимо было провести изменения. Сейчас у нас новый сайт, но мы остаемся частью бренда Four Seasons», - уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что канадский оператор люксовых отелей Four Seasons приостановил оказание услуг по прямому управлению, поэтому гостиница в Москве, а также Lion Palace в Санкт-Петербурге перешли на независимую работу.
Ранее замдиректора отдела стратегического консалтинга и индустрии гостеприимства CORE.XP Михаил Багдасаров заявил, что группа «Сафмар» собирается изменить названия московских отелей международных сетей, приостановивших свою деятельность в РФ из-за ситуации на Украине.
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