Группа «Сафмар» планирует сменить названия отелей мировых сетей в Москве
Заместитель директора отдела стратегического консалтинга и индустрии гостеприимства CORE.XP Михаил Багдасаров заявил, что группа «Сафмар» собирается изменить названия московских отелей международных сетей, приостановивших свою деятельность в РФ из-за ситуации на Украине. Об этом он сообщил ТАСС.
Багдасаров почеркнул, что другого выбора нет, так как оператор разрывает договор франшизы.
Под менеджментов «Сафмара» находятся отели «Марриотт Ройал Аврора», «Марриотт Гранд», «Марриотт Тверская», «Шератон Палас Москва», «Хилтон Ленинградская», «Холидей Инн Лесная», «Холидей Инн Сущевский».
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