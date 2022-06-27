Оператор отелей Holiday Inn и Crownе Plaza объявила об уходе из РФ
Британская компания InterContinental Hotels Group (IHG), управляющая гостиничными брендами Holiday Inn, Indigo, Crownе Plaza и другими, объявила о завершении деятельности в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».
В компании объяснили решение антироссийскими санкциями, которые негативно влияют на ведение бизнеса в стране.
Согласно сайту компании, в Москве и Московской области работают 12 отелей под брендами IHG. Также отели компании находятся в Петербурге, Самаре, Челябинске, Уфе, Краснодаре, Перми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru