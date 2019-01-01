Отдых в Крыму оказался недоступнее зарубежного
Отдых в Крыму оказался дороже, чем на популярных зарубежных морских курортах, выяснили эксперта портала бронирования гостиниц и авиабилетов Aviasales.ru.
Специалисты туристического поисковика проанализировали стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле для двух человек в приморских городах разных стран, сообщает Ura.ru.
Выяснилось, что на Крымском побережье за такой отдых придется заплатить 53 356 рублей, в то время как аналогичная поездка в турецкую Анталью обойдется в 31 892 рубля, то есть а 40 процентов дешевле. В болгарском Бургасе туристам придется потратить 41 126 рублей за недельный отдых с перелетами, в греческих Салониках – 44 788 рублей, в Черногории – 45 127 рублей, а на Кипре отдохнуть удастся за 47 416 рублей, передает Газета.ру.
Ранее НСН сообщала, что власти Крыма заявили о готовности предложить россиянам альтернативу грузинским направлениям для путешествий и местам отдыха. Инициатива была озвучена после введения временного запрета на продажу турпутевок и авиаперелеты с 8 июля из России в Грузию, вызванного начавшимися в Тбилиси акциями протеста.
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