Отдых в Крыму оказался недоступнее зарубежного

Выяснилось, что на Крымском побережье за такой отдых придется заплатить 53 356 рублей, в то время как аналогичная поездка в турецкую Анталью обойдется в 31 892 рубля, то есть а 40 процентов дешевле. В болгарском Бургасе туристам придется потратить 41 126 рублей за недельный отдых с перелетами, в греческих Салониках – 44 788 рублей, в Черногории – 45 127 рублей, а на Кипре отдохнуть удастся за 47 416 рублей, передает Газета.ру.

Ранее НСН сообщала, что власти Крыма заявили о готовности предложить россиянам альтернативу грузинским направлениям для путешествий и местам отдыха. Инициатива была озвучена после введения временного запрета на продажу турпутевок и авиаперелеты с 8 июля из России в Грузию, вызванного начавшимися в Тбилиси акциями протеста.

