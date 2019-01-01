Крым предлагает свою альтернативу грузинским курортам
Власти Крыма заявили о готовности предложить россиянам альтернативу грузинским направлениям для путешествий и местам отдыха. Инициатива была озвучена после введения временного запрета на продажу турпутевок и авиаперелеты с 8 июля из России в Грузию, вызванного начавшимися в Тбилиси акциями протеста.
По данным Ассоциации туроператоров России, на территории Грузии находится около 5-7 тысяч организованных туристов из России и около 14-20 тысяч самостоятельных. После начавшихся беспорядков представители Крыма прогнозируют переориентацию турпотоков в направлении полуострова и Краснодарского края.
«Провокация, которую устроила грузинская сторона, однозначно даст огромный отрицательный результат для всей страны. Они допустили большую глупость, которая отразится на простых людях Грузии и их туристической отрасли. Последние несколько лет только российские туристы вытягивали всю туриндустрию и экономику Грузии. Крым готов стать альтернативой для российских туристов, которые в этом году планировали посетить Грузию. Крымский полуостров не уступает своей красотой природы и является более безопасным и комфортным регионом для российских туристов», - цитирует РИА Новости председателя комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.
Напомним, указ президента РФ Владимира Путина на приостановку продажи турпутевок и авиабилетов в Грузию был подписан после того, как в столице Грузии начались акции протеста связанные с участием российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы дважды инициировали захват здания парламента, где находились российские представители. Митинг разогнал спецназ. В результате двухдневных протестных акций 240 человек пострадали, свыше 300 задержаны.
Ранее лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в эфире НСН разъяснила подробности ситуации, происходящей в стране.
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