Крым предлагает свою альтернативу грузинским курортам

Власти Крыма заявили о готовности предложить россиянам альтернативу грузинским направлениям для путешествий и местам отдыха. Инициатива была озвучена после введения временного запрета на продажу турпутевок и авиаперелеты с 8 июля из России в Грузию, вызванного начавшимися в Тбилиси акциями протеста.

По данным Ассоциации туроператоров России, на территории Грузии находится около 5-7 тысяч организованных туристов из России и около 14-20 тысяч самостоятельных. После начавшихся беспорядков представители Крыма прогнозируют переориентацию турпотоков в направлении полуострова и Краснодарского края.

«Провокация, которую устроила грузинская сторона, однозначно даст огромный отрицательный результат для всей страны. Они допустили большую глупость, которая отразится на простых людях Грузии и их туристической отрасли. Последние несколько лет только российские туристы вытягивали всю туриндустрию и экономику Грузии. Крым готов стать альтернативой для российских туристов, которые в этом году планировали посетить Грузию. Крымский полуостров не уступает своей красотой природы и является более безопасным и комфортным регионом для российских туристов», - цитирует РИА Новости председателя комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.