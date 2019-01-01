АТОР: Россия имеет все шансы подняться выше в списке самых популярных у туристов стран

Майя Ломидзе: «Франция, Испания и США занимают лидирующие позиции в рейтинге самых популярных у туристов стран последние 10 лет. В 2017 году, правда, было небольшое исключение, тогда из-за неприятных инцидентов, которые произошли на территории Франции, страна уступила лидерство, правда, уже через год, в 2018 году, вернула себе первое место. Россия, я как я уже сказала, заняла 16-е место, то есть, оказалась в первой двадцатке. Думаю, в последующие годы у нас есть шансы еще продвинуться вперед, учитывая ту активную позицию, которую занимает Минэкономразвития и Ростуризм в части продвижения России за рубежом», - подчеркнула Майя Ломидзе в беседе с НСН.

