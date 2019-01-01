АТОР: Россия имеет все шансы подняться выше в списке самых популярных у туристов стран
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Россия вошла в 20-ку самых популярных у туристов стран
Всемирная туристская организация опубликовала рейтинг стран мира, самых популярных у зарубежных туристов в 2018 году. Как и в прошлые годы, его возглавила Франция, далее следуют Испания и США. Россия. Россия заняла в этом рейтинге 16 место.
Майя Ломидзе: «Франция, Испания и США занимают лидирующие позиции в рейтинге самых популярных у туристов стран последние 10 лет. В 2017 году, правда, было небольшое исключение, тогда из-за неприятных инцидентов, которые произошли на территории Франции, страна уступила лидерство, правда, уже через год, в 2018 году, вернула себе первое место. Россия, я как я уже сказала, заняла 16-е место, то есть, оказалась в первой двадцатке. Думаю, в последующие годы у нас есть шансы еще продвинуться вперед, учитывая ту активную позицию, которую занимает Минэкономразвития и Ростуризм в части продвижения России за рубежом», - подчеркнула Майя Ломидзе в беседе с НСН.
Составлен рейтинг самых дешевых направлений для путешествий в июне
Эксперты Ассоциации туроператоров России составили рейтинг самых дешевых направлений для путешествий в июне. Выгоднее всего в первый месяц лета обойдется поездка в Крым. В случае заезда в середине июня путешествие на полуостров на 10 дней будет стоить в среднем 29 тысяч рублей на двоих. Второе место заняла Анапа (32 тысячи рублей на двоих на 10 дней), третье — Сочи (34,9 тысячи рублей), а четвертое — Болгария (34,4 тысячи рублей). Кроме того, в рейтинг вошли Турция, Греция, Италия, Черногорияя.
Майя Ломидзе: «Можно сказать, это – краткое резюме. С полным списком можно ознакомиться на сайте АТОР. Подчеркну, рейтинг составлен в бюджетном ценовом сегменте. То есть, это – самые экономичные варианты с заездом в середине июня и размещением в гостиницах уровня «три звезды» (как правило, на базе завтраков, хотя, например, в Турции в стоимость входит all inclusive)», - рассказала она НСН.
Россия предложила Японии ввести безвизовый режим
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что российская сторона предложила Японии полностью отказаться от виз.
Майя Ломидзе: «Это уже само по себе радостное событие. Даже просто предложение таит в себе много перспектив для развития туризма. Надеемся, что в ближайшее время японская сторона как-то отреагирует на него. Наверное, положительно. Надо сказать, что за последние несколько лет японская виза, которая была одной из самых сложно получаемых среди азиатских стран, стала значительно проще в оформлении для российских граждан. И, возможно, полная отмена виз станет следующим шагом в установлении российско-японских туристических отношений», - отметила Майя Ломидзе в эфире НСН.
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