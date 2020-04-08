Отделения Сбербанка с 9 апреля возобновят обычный режим работы
Все отделения Сбербанка с 9 апреля начнут стандартный режим работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовую организацию.
Отмечается, что таким образом банк обеспечит шаговую доступность банка для своих клиентов. В банке также заявили, что продолжат следить за развитием ситуации с коронавирусом.
Добавим, что в РФ указом президента Владимира Путина сроком до 30 апреля объявлен режим нерабочих дней с сохранением за сотрудниками заработной платы. Ранее сообщалось, что российские банки в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат свои сотрудникам. Центробанк направит банкам на эти цели 150 млрд рублей
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