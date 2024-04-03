«Отдала всю зарплату»: Депутат Буцкая в юности стала жертвой гипноза

Ранее Останина выдвинула инициативу о создании программ по профилактике манипуляций сознанием граждан чтобы похитить у них денежные средства. Предложение было озвучено на фоне участившихся случаев обмана людей по телефону с использованием техник «непрямого гипноза». Она рассказала также о том, что планирует созвать круглый стол под эгидой комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, на котором будут обсуждаться способы информирования людей о таких психологических манипуляциях.

Буцкая заявила, что сейчас сейчас с коллегами из "Единой России" разрабатывает законопроект о правовом просвещении. По ее словам, это тот минимум, с которого надо начинать борьбу с мошенниками, хорошо владеющими техниками манипулирования. Кроме того, Буцкая рассказала, что в молодости сама становилась жертвой таких манипуляций.

«У меня в жизни был случай. Тогда я училась на втором курсе института и работала медсестрой в доме ребёнка. Я выходила на сутки и у меня было 12 детишек в возрасте от пяти до семи месяцев. Работа была не самая простая. Однажды, получив зарплату, я иду по улице и ко мне подходит женщина. Пристально глядя мне в глаза, она спрашивает, как пройти в библиотеку. И дальше я не знаю, что со мной происходит, но я достаю кошелёк и отдаю ей всю зарплату. Она перевязывает мне кошелёк красной ниткой и говорит, что через час деньги вернутся. Я помню, что я ждала час. Помню то самое место – метро "Библиотека имени Ленина". Помню, как я достала свой кошелёк в надежде, что увижу там деньги. Но их, конечно же, не было. Какой закон тут поможет? В данном случае не закон нужен, а знание простого правила - не надо разговаривать с незнакомыми людьми», - поделилась депутат в разговоре с НСН.

Ранее главный внештатный специалист по психотерапии Минздрава Свердловской области Михаил Перцель рассказал, что мошенники научились давить на высокие чувства граждан. С каждым разом их психологические уловки совершенствуются, поэтому он призвал граждан не терять бдительность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

