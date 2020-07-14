В законе о запрете призывов к отчуждению территорий нашли лазейку
Адвокат Игорь Трунов заявил НСН, что законопроект о запрете призывов к отчуждению территорий неэффективен, тогда как депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек назвал его «контрольным выстрелом» для тех, кто мечтает вернуть Крым Украине.
Госдума в первом чтении одобрила проект закона о приравнивании к экстремизму отчуждения части территорий РФ и призывов к этому. Запрет на отчуждение территорий прописан в новой редакции Конституции России, утверждённой после общероссийского голосования.
Под определение экстремистской деятельности при этом не попадают делимитация, демаркация и редемаркация границы с сопредельными государствами. За подобное нарушение будет предусмотрена уголовная ответственность - от 6 до 10 лет лишения свободы.
Депутат Государственной Думы РФ, представляющий Севастополь и Крым, Руслан Бальбек в эфире НСН назвал новый законопроект «контрольным выстрелом для фантазёров, мечтающих отдать Крым Украине».
«Считаю, что новый законопроект принимается в переломный для мировой общественности период, когда все уже поняли, что добровольно мы Крым не отдадим, а на все угрозы ответим адекватно. А, значит, нужно принять, как есть российский статус полуострова. Можно долго разглагольствовать на различных международных медиаплощадках об аннексии, украинском статусе Крыма, но это уже - буря в стакане воды. И новый законопроект - это контрольный выстрел для фантазеров, мечтающих отдать Крым под юрисдикцию Киева», - сказал депутат.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов, в свою очередь, считает, что данный законопроект усугубит ситуацию с санкциями и изоляцией России.
«Предложение оригинальное. Усугубляет и без того сложную ситуацию с санкциями и изоляцией России, а если Россия ещё начнёт возбуждать уголовные дела против иностранных лидеров и пытаться их экстрадировать, то это утяжелит наши проблемы», - уверен адвокат.
Кроме того, Трунов рассказал о лазейке в принимаемом законе, заявив, что он не эффективен.
«В принципе, вопрос отчуждения российских территорий двоякий, и если есть межгосударственное соглашение, то это допускается, как в случае с территориями, которые отошли Китаю. Поэтому, если человек упоминает возможность заключения межгосударственного договора, то он как бы действует в рамках закона, а если не упоминает, то на него начинает распространяться уголовная ответственность. И этот аспект станет быстро всем понятен как уход от ответственности. Поэтому этот закон, как и много других наших законов, не очень эффективен для достижения каких-то целей. У нас почему-то все насущные проблемы пытаются решить через тюрьму, уголовно-правовым рычагом. Мы немножко не той дорогой идём», - добавил Игорь Трунов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия после принятия закона теперь сможет наказывать украинцев за призывы вернуть Крым.
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