На Украине разработали стратегию «деоккупации» Крыма
Эксперты украинского МИД разработали документ под названием «Стратегия деоккупации Крыма», сообщила замглавы внешнеполитического ведомства Эмине Джапарова в эфире телеканала «Дом».
По её словам, этот документ пока не предназначен для публики и является частью большой стратегии «деоккупации». Джапарова выразила надежду, что в будущем они смогут представить его на разных уровнях.
Кроме того, стало известно, что МИД Украины хочет создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма по аналогии с теми, что существуют для обсуждения конфликта в Донбассе. Там есть нормандский формат и трехсторонняя контактная группа, а по части Крыма реакция международного сообщества пока фрагментарна, отметила Джапарова.
В России неоднократно подчёркивали, что вопрос Крыма решён однозначно и не обсуждается. Призывы к отчуждению части территории РФ будут преследоваться по российскому закону. Сегодня Совет Федерации уже приравнял попытки отчуждения территорий к экстремизму.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее говорил, что Россия сможет требовать экстрадиции украинцев, призывающих «вернуть Крым».
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