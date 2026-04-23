Катастрофа в Чернобыле отодвинула развитие атомной отрасли на десятилетия. Об этом в пресс-центре НСН рассказал ликвидатор, заслуженный эколог РФ, автор Записок из Чернобыльской зоны Калман Цейкин.

«Современные АЭС построены таким образом, что они безопасны. В настоящее время работает около 10 блоков. Повышена и ответственность людей, и проходят ежегодные конференции с учеными, студентами на эту тему. Мы рассказываем о важности человеческого фактора и недопустимости отклонения от инструкции при работе на атомных объектах. Катастрофа на АЭС отодвинула развитие отрасли на несколько десятилетий. Было начато строительство нескольких АЭС, но после ЧП оно прекращено. Было начато строительство атомных станций нового типа и оно тоже прекращено, возобновилось это все только через десятилетия», - рассказал он.