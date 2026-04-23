«Отбросило на 10 лет»: Как катастрофа в Чернобыле повлияла на атомную отрасль
Калман Цейкин заявил НСН, что сегодня АЭС безопасны, а ответственность людей, работающих там, повысилась, однако взрыв на Чернобыльской АЭС не прошел бесследно.
Катастрофа в Чернобыле отодвинула развитие атомной отрасли на десятилетия. Об этом в пресс-центре НСН рассказал ликвидатор, заслуженный эколог РФ, автор Записок из Чернобыльской зоны Калман Цейкин.
«Современные АЭС построены таким образом, что они безопасны. В настоящее время работает около 10 блоков. Повышена и ответственность людей, и проходят ежегодные конференции с учеными, студентами на эту тему. Мы рассказываем о важности человеческого фактора и недопустимости отклонения от инструкции при работе на атомных объектах. Катастрофа на АЭС отодвинула развитие отрасли на несколько десятилетий. Было начато строительство нескольких АЭС, но после ЧП оно прекращено. Было начато строительство атомных станций нового типа и оно тоже прекращено, возобновилось это все только через десятилетия», - рассказал он.
Напомним, что 26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы, произошедшей в 1986 году. Эта трагедия изменила судьбы миллионов людей, повлияла на развитие атомной энергетики и стала важным уроком для всего мира.
Ранее оператор центрального зала четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Олег Генрих в пресс-центре НСН рассказал, что лучевая болезнь развивается волнами, а в первую ночь после госпитализации со станции его и товарищей промывали «литрами» раствора.
