Россиянам объяснили, что будет с рублем и вкладами при снижении ключевой ставки

По его словам, это связано с тем, что осторожное снижение ключевой ставки уже заложено в базовых ожиданиях финансового рынка, а также из-за увеличения объёма экспортной выручки и отказа Минфина от проведения операций по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Эксперт допустил, что в ближайшее время достичь курс доллара может опуститься до 70 рублей, однако летом не исключён рост до 82-83 рублей.



Что касается вкладов, то ставка по ним будет снижаться вслед за ключевой ставкой, указал Головецкий.

«Российские банки оперативно реагируют... крупнейшие кредитные организации снижают ставки в течение трёх дней после заседания, а остальные игроки - в течение одной-двух недель», - добавил экономист.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил «Радиоточке НСН», что курс доллара может дойти до 70 рублей, но потом рубль начнёт падать – до конца года возможны значения выше ста.

