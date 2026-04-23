«Я бы не стала относиться к этим заявлениям всерьез. Это хайп, который не имеет под собой никакого продуманного, стратегически выверенного решения. Нагоняется волна перед выборами в сентябре 2026 года. Кроме того, ввиду дефицитности бюджета уже и так планируется, что будет ставка 6% для семей с тремя детьми, 8% — с двумя детьми, 12% — с одним ребенком. В реальности планируется сокращать объемы выдачи семейной ипотеки. Она не только разгоняет цены, но также компенсация банкам между рыночной и льготной ценой выплачивается из бюджета на протяжении всего срока кредита, а это 20-30 лет. То есть в бюджете нужно заранее закладывать миллиарды рублей на то, чтобы выплачивать банкам компенсацию, а за это простые россияне расплачиваются большой инфляцией и дефицитом бюджета, который мог бы пойти на общие нужды. Льготная ипотека, как любое лекарство, имеет пользу и побочный эффект. Сейчас побочки больше, чем пользы. Никакого отношения к демографии она не имеет, это уже доказано, и ужесточение в сфере льготных программ будет уже в ближайшее время», — сказала Радченко.

По словам собеседницы НСН, чаще всего ипотеку берут семьи с одним ребенком.

«Молодых и многодетных семей среди ипотечников не так много. Вся ипотека сейчас держится на семьях с одним ребенком. Кто-то получает льготы за второго ребенка. Но в целом доля семейной льготной ипотеки большая — 70%. Нужно снижать инфляцию, снижать ставки, чтобы все желающие могли покупать жилье по рыночным ценам», — подытожила она.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что инициатива губернатора Ульяновской области о погашении ипотеки за счет бюджета для многодетных семей — здравое и взвешенное решение, которое поможет улучшить демографию. При этом на федеральном уровне, по всей видимости, оно принято не будет.

