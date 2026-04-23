«Промывали литрами»: Оператор Чернобыльской АЭС о ночи в больнице после взрыва
Олег Генрих раскрыл НСН, что лучевая болезнь может проявлять себя не сразу, а настигает человека поэтапно.
Оператор центрального зала четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Олег Генрих в пресс-центре НСН рассказал, что лучевая болезнь развивается волнами, а в первую ночь после госпитализации со станции его и товарищей промывали «литрами» раствора.
«По приезде в медсанчасть я вышел из машины сам, пожарных выносили, они не могли сами передвигаться. Нас сопроводили в спецприемник, сняли с нас всю одежду. Там мы снова мылись. Врачи тут же поставили мне капельницу и до утра вливали в литровых банках какой-то раствор. Я потом понял, что нас промывали. В течение ночи поступали другие мои товарищи с блока. На утро мы уже чувствовали себя более-менее. В последствии я от врачей узнал, что лучевая болезнь развивается волнообразно, идет примерно три основные волны через определенное количество дней. Утром нас увезли в Москву, где мы лежали до сентября. Где-то через 10 дней там мы начали уже «валиться. Это была вторая волна облучения», - рассказал он.
Напомним, что 26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы, произошедшей в 1986 году. Эта трагедия изменила судьбы миллионов людей, повлияла на развитие атомной энергетики и стала важным уроком для всего мира.
Ранее Генрих рассказал в пресс-центре НСН, что в день катастрофы на станции работал в ночную смену, и спасло его то, что он перед взрывом ушел в техническое помещение.
- «Промывали литрами»: Оператор Чернобыльской АЭС о ночи в больнице после взрыва
