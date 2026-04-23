Путин поручил обеспечить работу ряда сервисов при ограничении интернета
Необходимо проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов при ограничении интернета. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с правительством он напомнил о доступности экстренных звонков с мобильных телефонов при отсутствии средств на счёте. И при отсутствии мобильного интернета следует предоставить гражданам аналогичные возможности.
«То есть действия портала «Госуслуг», платежных систем, сервисов записи к врачу должны быть обеспечены даже в период общих базовых ограничений», - указал глава государства.
Ране Путин заявил, что если заранее информировать людей о вынужденном ограничении мобильного интернета, то можно нанести ущерб безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
