«Бежали по графиту»: Как спасались сотрудники Чернобыльской АЭС в ночь катастрофы
Олег Генрих заявил НСН, что когда он с коллегой выбрался с горящей станции, у его товарища уже не было кожи на руках, а у него самого вскоре началась сильная рвота.
Оператор центрального зала четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Олег Генрих в пресс-центре НСН рассказал, что в ночь катастрофы на ЧАЭС выжившие сотрудники станции в первые минуты сами пытались ликвидировать последствия взрыва, бегали по рассыпному графиту, не понимая, что это. Также он раскрыл, как он и его коллега спасались после взрыва в ту ночь.
«В помещении уже было невозможно дышать. Я нашел своего напарника в тот день Анатолия, мы вышли на аварийную лестницу, тогда я уже увидел, что мой товарищ был просто весь обварен пароводяной смесью. На его руках не было кожи. Мы спустились по лестнице на нулевую отметку. Дверь была закрыта каким-то замком. Разбили окно на первом этаже, выбрались на улицу. Мы побежали на проходную АБК-2. Когда мы обегали блок, я уже позже понял, что мы бежали по рассыпанному графиту. Когда мы выбежали за поворот блока, то увидели ужас: стены не было, все разрушено и очень сильное свечение из аппарата. На проходной нас встретил военный, им поступила команда никого не впускать и не выпускать. Однако Толя выглядел удручающие, и мы объяснили, что мы с блока. Минут через 10 подъехала скорая, и мы погрузили Анатолия в машину. Я хотел сесть с ним, но охранники спросили, где мой пейджик, который я забыл на блоке. Мне пришлось вернуться обратно», - поделился он.
Генрих отметил, что его он и его коллеги пытались отмыться в санчасти в первые минуты после взрыва, однако все датчики уже показывали, что они получили сильнейшее переоблучение. При этом до приезда специальных служб работники станции своими силами боролись с последствиями катастрофы.
«Мы побежали в санблок, сняли грязную одежду. Я мылся 4 раза со всякими порошками. Однако все датчики сильно пищали, я уже понял, что облучен. Пожарных еще не было. Так что первые минуты сам персонал фактически стал ликвидаторами. Потом начали останавливать другие блоки. Где-то через 20 минут после того, как я переоделся, меня стало сильно тошнить, я понял, что переоблучен. Меня подвели к врачу и увезли на скорой», - подытожил он.
Напомним, что 26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы, произошедшей в 1986 году. Эта трагедия изменила судьбы миллионов людей, повлияла на развитие атомной энергетики и стала важным уроком для всего мира.
Ранее Генрих раскрыл в пресс-центре НСН, как произошел взрыв в ту злополучную ночь.
Горячие новости
