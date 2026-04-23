Оператор центрального зала четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Олег Генрих в пресс-центре НСН рассказал, что в ночь катастрофы на ЧАЭС выжившие сотрудники станции в первые минуты сами пытались ликвидировать последствия взрыва, бегали по рассыпному графиту, не понимая, что это. Также он раскрыл, как он и его коллега спасались после взрыва в ту ночь.

«В помещении уже было невозможно дышать. Я нашел своего напарника в тот день Анатолия, мы вышли на аварийную лестницу, тогда я уже увидел, что мой товарищ был просто весь обварен пароводяной смесью. На его руках не было кожи. Мы спустились по лестнице на нулевую отметку. Дверь была закрыта каким-то замком. Разбили окно на первом этаже, выбрались на улицу. Мы побежали на проходную АБК-2. Когда мы обегали блок, я уже позже понял, что мы бежали по рассыпанному графиту. Когда мы выбежали за поворот блока, то увидели ужас: стены не было, все разрушено и очень сильное свечение из аппарата. На проходной нас встретил военный, им поступила команда никого не впускать и не выпускать. Однако Толя выглядел удручающие, и мы объяснили, что мы с блока. Минут через 10 подъехала скорая, и мы погрузили Анатолия в машину. Я хотел сесть с ним, но охранники спросили, где мой пейджик, который я забыл на блоке. Мне пришлось вернуться обратно», - поделился он.