Путин рассказал о причинах сбоев в работе интернета в крупных городах

Нестабильная работа интернета в крупных российских городах связана с предотвращением террористических угроз. Об этом входе совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Информация об ограничениях интернета вредит безопасности

По его словам, некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах «не часто, но, к сожалению, происходят».

«Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению терактов... к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем... конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей», - добавил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа интернета в России нормализуется после исчезновения необходимости принимать меры безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
