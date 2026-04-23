Путин рассказал о причинах сбоев в работе интернета в крупных городах

По его словам, некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах «не часто, но, к сожалению, происходят».

«Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению терактов... к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем... конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей», - добавил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа интернета в России нормализуется после исчезновения необходимости принимать меры безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

