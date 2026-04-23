Трамп приказал уничтожать суда, минирующие Ормузский пролив

Американские военно-морские силы получили приказ уничтожать любые корабли, которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Никаких колебаний быть не должно», - написал он в своей соцсети Truth Social.

Также глава Белого дома указал, что американским минным тральщикам, выполняющим расчистку пролива, был дан приказ «продолжать эту деятельность в тройном объеме».

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на представителей Пентагона сообщило, что полная очистка Ормузского пролива от мин Ирана может занять не менее полугода, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВМС СШАДональд ТрампИранСША

