Трамп приказал уничтожать суда, минирующие Ормузский пролив
Американские военно-морские силы получили приказ уничтожать любые корабли, которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Никаких колебаний быть не должно», - написал он в своей соцсети Truth Social.
Также глава Белого дома указал, что американским минным тральщикам, выполняющим расчистку пролива, был дан приказ «продолжать эту деятельность в тройном объеме».
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на представителей Пентагона сообщило, что полная очистка Ормузского пролива от мин Ирана может занять не менее полугода, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
