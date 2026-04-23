Орешкин предупредил, что Землю ждет глобальная демографическая катастрофа

Выступая в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху», он пояснил, что в настоящее время население планеты растёт, при этом старых людей постепенно становится больше, чем молодых.

«Рождаемость падает, количество детей в мире уменьшается... тенденции, которые уже заложены, не изменятся... маленькое количество текущих детей просто транслируется в быстрое снижение трудоспособного населения», - указал Орешкин.

По его мнению, минимум демографических нагрузок будет пройден в 2033 году.

Ранее учёные из Австралии, США и Великобритании пришли к выводу, что в настоящее время численность населения Земли превысила возможности планеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

