Орешкин предупредил, что Землю ждет глобальная демографическая катастрофа

Землю ждёт глобальная демографическая катастрофа. Как пишет RT, об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Население ЕС сократится почти на 12% к 2100 году

Выступая в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху», он пояснил, что в настоящее время население планеты растёт, при этом старых людей постепенно становится больше, чем молодых.

«Рождаемость падает, количество детей в мире уменьшается... тенденции, которые уже заложены, не изменятся... маленькое количество текущих детей просто транслируется в быстрое снижение трудоспособного населения», - указал Орешкин.

По его мнению, минимум демографических нагрузок будет пройден в 2033 году.

Ранее учёные из Австралии, США и Великобритании пришли к выводу, что в настоящее время численность населения Земли превысила возможности планеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Миридонов
ТЕГИ:НаселениеЗемляДемографияМаксим Орешкин

Горячие новости

Все новости

партнеры