Орешкин предупредил, что Землю ждет глобальная демографическая катастрофа
Землю ждёт глобальная демографическая катастрофа. Как пишет RT, об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
Выступая в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху», он пояснил, что в настоящее время население планеты растёт, при этом старых людей постепенно становится больше, чем молодых.
«Рождаемость падает, количество детей в мире уменьшается... тенденции, которые уже заложены, не изменятся... маленькое количество текущих детей просто транслируется в быстрое снижение трудоспособного населения», - указал Орешкин.
По его мнению, минимум демографических нагрузок будет пройден в 2033 году.
Ранее учёные из Австралии, США и Великобритании пришли к выводу, что в настоящее время численность населения Земли превысила возможности планеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Чехов, Маугли и звезды: Гендиректор «Союзмультфильма» о новых премьерах и экспериментах
- Путин призвал не отрывать сельских жителей от технологического прогресса
- Огребут все: Чем грозит странам НАТО попытка захватить Калининград
- Грушко: Новые санкции ЕС будут безрезультатны, но Россия даст ответ
- Орешкин предупредил, что Землю ждет глобальная демографическая катастрофа
- Трамп приказал уничтожать суда, минирующие Ормузский пролив
- Путин поручил обеспечить работу ряда сервисов при ограничении интернета
- Нужны миллиарды: Снижение ставки льготной ипотеки разгонит цены на жилье
- Россиянам объяснили, что будет с рублем и вкладами при снижении ключевой ставки
- Почему стороны конфликта на Ближнем Востоке не будут бить по АЭС