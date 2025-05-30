От ветеранов до выпускников: Кого чествовали в Музее Победы в мае
Праздничные мероприятия в мае 2025 года на Поклонной горе приурочили ко Дню весны и труда, Дню Победы, последним звонкам и Дню защиты детей.
В мае 2025 года состоялось множество знаковых событий в Музее Победы на Поклонной горе. Коротко о них расскажем в сегодняшнем обзоре.
МИР, ТРУД, МАЙ!
Бесплатная интерактивная программа, посвященная Дню весны и труда и погрузившая посетителей Музея Победы в атмосферу 1940-х годов, открыла майские выходные на Поклонной горе.
Посетители мемориального комплекса 3 и 4 мая смогли познакомиться с наиболее востребованными профессиями середины прошлого века, такими, как связист, разведчик, десантник, регулировщик, сапер, больше узнать о работе врачей, мастеров швейного, обувного и кузнечного ремесла.
Также гости музея смогли пройти проводящийся каждую неделю квест «Вперед к Победе».
По традиции гостей порадовала концертная программа — на Поклонной горе прозвучали не только современные хиты, но и популярные шлягеры середины XX века, и классическая музыка. Для гостей выступили участники и победители Всероссийского фестиваля «Душа баяна», хор и солисты детской школы искусств им. С.Я. Лемешева и другие артисты.
Посетители Музея также смогли поучаствовать в творческих и спортивных состязаниях, мастер-классах, выставках и показательных выступлениях.
«ДОРОГА НА БЕРЛИН»: 80 ЛЕТ ПОБЕДЫ
Организаторы не могли обойти вниманием святой для каждого россиянина праздник — День Победы. Ровно 80 лет назад советские войска одержали победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия состоялись в Музее Победы 10 и 11 мая.
В мемориальном комплексе воссоздали события времен ВОВ: гости смогли познакомиться с востребованными профессиями 1940-х годов, работой врачей, подготовкой бойцов и популярными песнями тех лет.
На территории Музея Победы работали 80 интерактивных площадок, где посетителей встретили реконструкторы в военной форме и костюмах 1940-х годов.
Кроме того, 10 мая в музее «Г.О.Р.А.» показали балет-притчу «Дорога на Берлин». Также в праздничные выходные зрители смогли посетить концерт «Наследники Победы», выступление воспитанников творческой мастерской «БУМ», концертную программу Павла Пламенева «Русский не побежден!» и другие культурные мероприятия.
Кроме того, гости Музея Победы поучаствовали в мастер-классах, спортивных и творческих соревнованиях и других активностях.
Посвященная военным будням, быту и культуре экспозиция встретила гостей комплекса на Поклонной горе и в следующие выходные, 17 и 18 мая. Помимо знакомства с бытом середины прошлого века, гостям продемонстрировали макеты оружия время Великой Отечественной войны, личные вещи офицеров и солдат Красной Армии.
Также в Музее Победы прошел Международный конкурс-фестиваль «Парад ударных инструментов» с выступлениями маршевых барабанщиков и духовым оркестров с дефиле. Литературно-музыкальную постановку «Чтобы помнили», представило театральное объединение «Брусника», а на малой сцене филиала музея прошел финал конкурса «Душа баяна».
«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ…»
Вспомнили организаторы и о еще одной майской традиции — школьных последних звонках. О том, какими они были в середине прошлого века, узнали гости Музея Победы 24 и 25 мая.
Посетители смогли разучить популярные у выпускников 1940-х годов ретро-танцы, сыграть в городки и шахматы, познакомиться с популярными профессиями, исполнить в караоке известные песни тех лет.
В рамках концертной программы гостей музея порадовали выступления коллективов и солистов проекта «Московское долголетие», «Москонцерта», посетители также по достоинству оценили творчество ансамбля «Юные патриоты» и гала-концерт фестиваля «Соловьиная роща».
По традиции гости Музея Победы приняли участие в соревнованиях и мастер-классах, посетили фотозону с военным ретроавтомобилем, смогли отчеканить на «Площади мастеров» памятную монету и принять участие в других активностях. Для всех желающих были доступны бесплатные автобусные и пешие экскурсии.
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Завершат майскую программу в Музее Победы мероприятия, посвященную Дню защиты детей. Праздник пройдет 31 мая и 1 июня.
Организаторы подготовили образовательную и игровую программу для юных посетителей музея. Ребята смогут попробовать себя в творчестве, спорте и туризме, познакомиться с популярными профессиями прошлого и наших дней, сразиться в настольные игры, побывать на «Площади мастеров», а также принять участие в квизе о прославивших Россию великих людях из серии «Великие люди великой страны» от издательства «Эксмо».
Кроме того, сотни юных и взрослых артистов поучаствуют в концертной программе. Со сцены прозвучат любимые детские песни, а также композиции о Родине, дружбе, семье и вечных ценностях.
В субботу, 31 мая, на «Фронтовой агитбригаде» стартует совместный проект Музея Победы и радио «Гордость» «Народный микрофон», в рамках которого все желающие смогут подать заявку и принять участие в цикле концертов с музыкальным номером.
Ярким завершением праздничной программы станет флешмоб детских рисунков на асфальте «Краски Победы».
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