От ветеранов до выпускников: Кого чествовали в Музее Победы в мае

По традиции гостей порадовала концертная программа — на Поклонной горе прозвучали не только современные хиты, но и популярные шлягеры середины XX века, и классическая музыка. Для гостей выступили участники и победители Всероссийского фестиваля «Душа баяна», хор и солисты детской школы искусств им. С.Я. Лемешева и другие артисты.

Посетители Музея также смогли поучаствовать в творческих и спортивных состязаниях, мастер-классах, выставках и показательных выступлениях.

«ДОРОГА НА БЕРЛИН»: 80 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Организаторы не могли обойти вниманием святой для каждого россиянина праздник — День Победы. Ровно 80 лет назад советские войска одержали победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия состоялись в Музее Победы 10 и 11 мая.

В мемориальном комплексе воссоздали события времен ВОВ: гости смогли познакомиться с востребованными профессиями 1940-х годов, работой врачей, подготовкой бойцов и популярными песнями тех лет.

На территории Музея Победы работали 80 интерактивных площадок, где посетителей встретили реконструкторы в военной форме и костюмах 1940-х годов.

Кроме того, 10 мая в музее «Г.О.Р.А.» показали балет-притчу «Дорога на Берлин». Также в праздничные выходные зрители смогли посетить концерт «Наследники Победы», выступление воспитанников творческой мастерской «БУМ», концертную программу Павла Пламенева «Русский не побежден!» и другие культурные мероприятия.

Кроме того, гости Музея Победы поучаствовали в мастер-классах, спортивных и творческих соревнованиях и других активностях.

Посвященная военным будням, быту и культуре экспозиция встретила гостей комплекса на Поклонной горе и в следующие выходные, 17 и 18 мая. Помимо знакомства с бытом середины прошлого века, гостям продемонстрировали макеты оружия время Великой Отечественной войны, личные вещи офицеров и солдат Красной Армии.

Также в Музее Победы прошел Международный конкурс-фестиваль «Парад ударных инструментов» с выступлениями маршевых барабанщиков и духовым оркестров с дефиле. Литературно-музыкальную постановку «Чтобы помнили», представило театральное объединение «Брусника», а на малой сцене филиала музея прошел финал конкурса «Душа баяна».