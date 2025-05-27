Мероприятия Музея Победы за месяц посетили 160 тысяч человек

26 апреля 2025 года новая программа стартовала при поддержке правительства Москвы. Она состоит из 80 различных площадок, на которых воссоздана атмосфера Великой Отечественной войны. Москвичи и туристы могут пройти бесплатные мастер-классы, экскурсии, посетить концерты, а также поучаствовать в спортивных и творческих соревнованиях. Уникальные мероприятия проходят каждые выходные.

Для семейного отдыха был разработан квест «Вперёд к Победе!». У него шесть различных маршрутов, на которых необходимо выполнить 20 заданий и получить за них специальные штампы-«звездочки» в уникальную «Красноармейскую книжку». Все москвичи смогут заработать дополнительные баллы лояльности в программе «Миллион призов» за участие в квесте.

Фестиваль проходит при поддержке радиостанции «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинга АО «Москва Медиа», газеты «Аргументы Недели», медиахолдинга «ФедералПресс», медиахолдинга «Вечерняя Москва» и телерадиокомпании «Звезда». Он продлится до 12 октября. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте https://victorymuseum.ru/projects/park-pobedy/.

