«От Пугачевой до Барби»: Индустрия двойников вымирает на фоне СВО
«Русская Барби» Татьяна Тузова сказала в эфире НСН, что не знает двойников Пугачевой, а в НАОМ констатировали единичные случаи приглашения двойников на корпоративы.
В России перестали заказывать на корпоративы двойников звезд и артистов, заявил в интервью НСН пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Станислав Грушевский.
По данным RT, двойники звёзд, негативно высказывавшихся о спецоперации, столкнулись с отсутствием заказов на новогодние корпоративы. Речь идет, в частности, о двойниках Аллы Пугачевой, Светланы Лободы и Верки Сердючки.
«Тема с двойниками не является популярной, это специфический формат, ее очень редко заказывают и сейчас, и последние несколько лет. Там вообще единицы и нельзя сказать, кто популярнее, я даже затрудняюсь сказать, кто сейчас заказывает двойников. Это какие-то совсем небольшие корпоративы. Такого нет на рынке особо, гораздо чаще сегодня заказывают кавер-группы», - сказал Грушевский.
Со своей стороны, певица и блогер Татьяна Тузова, также известная как «русская Барби», сказала НСН, что выход на экраны одноименного голливудского фильма не произвел взрывного эффекта в плане приглашения ее на различные мероприятия.
«Я бы не сказала, что что-то поменялось. Только перед премьерой задавали вопрос, смотрела ли я фильм, спрашивали мои отзывы. Бум уже прошел, а этот год стал особенным тем, что сбылась моя мечта: в мире стало больше розового света», - сказала Тузова.
При этом «русская Барби» отметила, что среди ее знакомых нет двойников Пугачевой.
Певец и композитор Юрий Лоза ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в каждой стране мира сегодня по нескольку десятков двойников Майкла Джексона.
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