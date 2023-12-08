«От Пугачевой до Барби»: Индустрия двойников вымирает на фоне СВО

«Тема с двойниками не является популярной, это специфический формат, ее очень редко заказывают и сейчас, и последние несколько лет. Там вообще единицы и нельзя сказать, кто популярнее, я даже затрудняюсь сказать, кто сейчас заказывает двойников. Это какие-то совсем небольшие корпоративы. Такого нет на рынке особо, гораздо чаще сегодня заказывают кавер-группы», - сказал Грушевский.

Со своей стороны, певица и блогер Татьяна Тузова, также известная как «русская Барби», сказала НСН, что выход на экраны одноименного голливудского фильма не произвел взрывного эффекта в плане приглашения ее на различные мероприятия.

«Я бы не сказала, что что-то поменялось. Только перед премьерой задавали вопрос, смотрела ли я фильм, спрашивали мои отзывы. Бум уже прошел, а этот год стал особенным тем, что сбылась моя мечта: в мире стало больше розового света», - сказала Тузова.

При этом «русская Барби» отметила, что среди ее знакомых нет двойников Пугачевой.

Певец и композитор Юрий Лоза ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в каждой стране мира сегодня по нескольку десятков двойников Майкла Джексона.

