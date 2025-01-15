МИД Молдавии: Страна начнет переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие недели

В ближайшие недели Молдавия запустит переговоры по тематическим кластерам о своем вступлении в Евросоюз, заявил министр иностранных дел страны Михаил Попшой в интервью радио Moldova.

Он отметил, что регулярная поддержка со стороны государств-членов Европейского союза будет иметь решающее значение на следующих этапах процесса интеграции. По словам министра, работа будет вестись как на уровне МИД, так и на уровне аппарата президента и коллег в правительстве.