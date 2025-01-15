МИД Молдавии: Страна начнет переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие недели

В ближайшие недели Молдавия запустит переговоры по тематическим кластерам о своем вступлении в Евросоюз, заявил министр иностранных дел страны Михаил Попшой в интервью радио Moldova.

Он отметил, что регулярная поддержка со стороны государств-членов Европейского союза будет иметь решающее значение на следующих этапах процесса интеграции. По словам министра, работа будет вестись как на уровне МИД, так и на уровне аппарата президента и коллег в правительстве.

Опрос показал, что меньше половины молдаван поддерживают вступление в ЕС

В процессе вступления в ЕС переговоры структурируются по главам, охватывающим разные области законодательства сообщества. Главы сгруппированы в тематические кластеры, каждый из которых посвящен определенным секторам. Открытие каждого кластера предполагает оценку и приведение национального законодательства и практики в соответствие со стандартами и нормами Евросоюза в соответствующих областях.

Ранее глава комиссии Совфеда РФ по информполитике Алексей Пушков выразил мнение, что президент Молдавии Майя Санду завела страну в энергетический тупик. Он отметил, что сегодня она слезно призывает граждан страны всячески экономить свет, газ и тепло, при этом до Санду в Молдавии ничего подобного никогда не было, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЕвросоюзПереговорыМолдавия

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