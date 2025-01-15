ФСБ: Разведка Украины обещала $1 млн за оставление армией РФ позиций в ДНР
ФСБ предотвратила подкуп российских военнослужащих военной разведкой Украины, обещавшей вознаграждение за оставление позиций в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, Киев обещал за уход с позиций $1 млн.
«Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ... и переведены в контролируемые условия», — рассказали в спецслужбе.
Российская сторона получила $100 тысяч в качестве аванса. Во время оперативных мероприятий были вскрыты районы сосредоточения ВСУ, российские бойцы также нанесли превентивные удары по выявленным маршрутам передвижения противника. Полученные средства направили на закупку материально-технических средств для подразделений, участвующих в специальной военной операции.
Ранее ФСБ предотвратила теракт с применением токсичных веществ для отравления сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области. Силовики задержали россиянина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин: Восстановление Донецка и Макеевки начнут в 2025 году
- Россия и Белоруссия запретили ввоз продукции животноводства из ФРГ с 15 января
- ФАС: Т-Банку грозит штраф за нарушение закона о рекламе
- РКН изучит идеи о проверке через «Госуслуги» возраста при продаже товаров для взрослых
- Милонов призвал признать идеологию бодипозитива нежелательной в России
- В Лос-Анджелесе задержали трех человек по подозрению в поджоге
- Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО
- Коллекцию предметов искусства модельера Ива Сен-Лорана продадут с аукциона
- В Танзании от лихорадки Марбург скончались восемь человек
- «Росатом»: РФ предложила Вьетнаму построить новую АЭС на основе двух энергоблоков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru