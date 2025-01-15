ФСБ предотвратила подкуп российских военнослужащих военной разведкой Украины, обещавшей вознаграждение за оставление позиций в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, Киев обещал за уход с позиций $1 млн.

«Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ... и переведены в контролируемые условия», — рассказали в спецслужбе.

Российская сторона получила $100 тысяч в качестве аванса. Во время оперативных мероприятий были вскрыты районы сосредоточения ВСУ, российские бойцы также нанесли превентивные удары по выявленным маршрутам передвижения противника. Полученные средства направили на закупку материально-технических средств для подразделений, участвующих в специальной военной операции.

Ранее ФСБ предотвратила теракт с применением токсичных веществ для отравления сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области. Силовики задержали россиянина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами, пишет «Свободная пресса».

