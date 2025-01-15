В Киеве недалеко от офиса Зеленского загорелась электроподстанция
15 января 202510:06
Электрическая подстанция загорелась в центре Киева. Об этом сообщила администрация города.
«На улице Крещатик, 15 загорелась... подстанция», — указано в сообщении.
В Сети появились кадры с места ЧП. На них видно столб черного дыма.
Неподалеку от места инцидента расположены станция метро «Крещатик» и Банковая улица, где находится офис президента Украины Владимира Зеленского.
Утром 15 января на всей украинской территории объявили воздушную тревогу, напоминает RT. По данным СМИ, по объектам ВСУ был нанесен массированный ракетный удар.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru