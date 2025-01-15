Поставки нефтепродуктов из России в Индию в октябре 2024 года сократились в 12 раз
Поставки российских нефтепродуктов в Индию в октябре 2024 года составили 61,2 миллиона долларов, что в 11,6 раза меньше, чем в аналогичный месяц 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийской статслужбы.
Уточняется, что объемы поставок в октябре также снизились на 1,7 раза относительно сентября 2024 года.
В общей доле импорта Индии Россия заняла четвертое место, хотя еще в октябре 2023 года страна возглавляла список.
Ранее сообщалось, что после введения новых санкций США, направленных против, так называемого, «теневого флота» РФ, на якорь вынуждено встали не менее 65 танкеров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru