Поставки нефтепродуктов из России в Индию в октябре 2024 года сократились в 12 раз

Уточняется, что объемы поставок в октябре также снизились на 1,7 раза относительно сентября 2024 года.

В общей доле импорта Индии Россия заняла четвертое место, хотя еще в октябре 2023 года страна возглавляла список.

Ранее сообщалось, что после введения новых санкций США, направленных против, так называемого, «теневого флота» РФ, на якорь вынуждено встали не менее 65 танкеров, передает «Радиоточка НСН».

