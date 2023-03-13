Федерация мигрантов предложила вывести «из тени» всех нарушителей

После проведения амнистии нужно быть максимально строгими к мигрантам, которые нарушают законодательство, отметил в эфире НСН Вадим Коженов. 

Мигрантам, которые нелегально находятся в России, нужно дать возможность выйти из тени, а плюсом к этому реформировать миграционный учет, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

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«Предлагаю всех нарушителей вывести из тени, дать им возможность. Обязательно плюсом к этому реформировать миграционный учет, чтобы человек мог сам спокойно сделать себе регистрацию. После этого нужно быть максимально строгими к нарушителю. Потому что если вы дали человеку возможность легально находиться, убрали все препятствия, а он не хочет соблюдать закон… Ну тогда уж лучше ему к нам в страну не приезжать», - сказал Коженов.

Ранее Вадим Коженов сообщил в пресс-центре НСН, что благодаря амнистии для мигрантов, которая проводилась в 2021 году, удалось достать из тени миллион человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМигранты
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