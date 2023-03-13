Федерация мигрантов предложила вывести «из тени» всех нарушителей

«Предлагаю всех нарушителей вывести из тени, дать им возможность. Обязательно плюсом к этому реформировать миграционный учет, чтобы человек мог сам спокойно сделать себе регистрацию. После этого нужно быть максимально строгими к нарушителю. Потому что если вы дали человеку возможность легально находиться, убрали все препятствия, а он не хочет соблюдать закон… Ну тогда уж лучше ему к нам в страну не приезжать», - сказал Коженов.

Ранее Вадим Коженов сообщил в пресс-центре НСН, что благодаря амнистии для мигрантов, которая проводилась в 2021 году, удалось достать из тени миллион человек.

