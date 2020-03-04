В Роскачестве проведен опрос среди мужчин, в результате которого стало известно, что большинство опрошенных при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров. Специалисты предупреждают о некоторых хитростях продавцов.

Эксперты отметили, что скидки в преддверии праздников являются банальным маркетинговым ходом. Незадолго до пика продаж продавцы поднимают цены, а потом предлагают скидки на то количество процентов, на которое была завышена цена.

Тaкже скидки могут быть обусловлены устaревaнием товaрa. Нaпример, это кaсaется гaджетов. Перед выходом новой модели девaйсa продaвцы снижaют цены нa стaрые продукты того же производителя.