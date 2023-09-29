«Хитрая схема»: Скидка на покупку электромобиля в кредит не поможет сэкономить

«Самые дешевые электромобили у нас стоят около трех миллионов, скидка в 35% - это минус миллион, что очень клево. Но все эти подсчеты очень рискованные. На самом деле это очень хитрая программа, которая пытается помочь нескольким субъектам, но покупателям в последнюю очередь. Скидка 35% будет даваться, если я возьму кредит. В результате предлагается такая кредитная программа, что нынешних 25% скидки вообще не видно. Там накапливаются проценты, страховки и так далее», - объяснил он.

Автоэксперт отметил, что лучше было бы ввести прямой налоговый вычет для покупателей электромобилей, но государство решило поддержать еще и банки.

«Спасибо и на этом, но лучше делать, как в Китае. Там при покупке электромобиля человек получает некий процент от государства напрямую, не через банк. Либо это должен быть налоговый вычет. У нас же пошли таким путем, чтобы поддержать банки», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее директор РОЛЬФ Якиманка, РОЛЬФ Дмитровка, РОЛЬФ Северо-Запад Александр Истомин рассказал о ценах на электромобили, которые набирают популярность, передает «Радиоточка НСН».