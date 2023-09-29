«Хитрая схема»: Скидка на покупку электромобиля в кредит не поможет сэкономить
Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил НСН, что увеличение скидки с 25 до 35% не поможет россиянам сэкономить из-за процентов по кредиту и страховкам.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН назвал скидку на электромобили в рамках льготного кредитования «хитрой» схемой, которая по факту не снижает стоимость машины. Накануне Минпромторг РФ предложил увеличить скидку на электромобиль с 25% до 35% при покупке по программе льготного автокредитования с 1 октября.
«Самые дешевые электромобили у нас стоят около трех миллионов, скидка в 35% - это минус миллион, что очень клево. Но все эти подсчеты очень рискованные. На самом деле это очень хитрая программа, которая пытается помочь нескольким субъектам, но покупателям в последнюю очередь. Скидка 35% будет даваться, если я возьму кредит. В результате предлагается такая кредитная программа, что нынешних 25% скидки вообще не видно. Там накапливаются проценты, страховки и так далее», - объяснил он.
Автоэксперт отметил, что лучше было бы ввести прямой налоговый вычет для покупателей электромобилей, но государство решило поддержать еще и банки.
«Спасибо и на этом, но лучше делать, как в Китае. Там при покупке электромобиля человек получает некий процент от государства напрямую, не через банк. Либо это должен быть налоговый вычет. У нас же пошли таким путем, чтобы поддержать банки», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее директор РОЛЬФ Якиманка, РОЛЬФ Дмитровка, РОЛЬФ Северо-Запад Александр Истомин рассказал о ценах на электромобили, которые набирают популярность, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru