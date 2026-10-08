Гибридный и удаленный формат работы проще найти сегодня фото- и видеоредакторам, дизайнерам, тестировщикам, журналистам, PR-специалистам и маркетологам. Об этом НСН рассказала HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.

Запрос россиян на более гибкие форматы занятости продолжает расти. По данным «Авито Работы», за 3 квартал 2026 года на 74% увеличилось число новых резюме, в которых кандидат отдает предпочтение неполному дню. Также вырос интерес к вахтовому методу — на 41%, а к свободному графику — на 4%. Лоикова раскрыла, в каких отраслях сегодня можно рассчитывать на удаленный формат, а где это невозможно.