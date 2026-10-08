Россиянам напомнили, в каких профессиях проще найти удаленную работу

Зулия Лоикова раскрыла НСН, что точно не стоит рассчитывать на работу онлайн при устройстве на заводы, а также полицейским, военным и некоторым врачам.

Гибридный и удаленный формат работы проще найти сегодня фото- и видеоредакторам, дизайнерам, тестировщикам, журналистам, PR-специалистам и маркетологам. Об этом НСН рассказала HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.

Запрос россиян на более гибкие форматы занятости продолжает расти. По данным «Авито Работы», за 3 квартал 2026 года на 74% увеличилось число новых резюме, в которых кандидат отдает предпочтение неполному дню. Также вырос интерес к вахтовому методу — на 41%, а к свободному графику — на 4%. Лоикова раскрыла, в каких отраслях сегодня можно рассчитывать на удаленный формат, а где это невозможно.

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«Удаленная работа это у нас все, что связано с интернетом: видео- и фотообработка, текстовый редактор, сценаристы, журналистика, операторы колл-центров, бухгалтера, экономисты, HR, маркетологи PR-специалисты. Менеджеры по продажам периодически могут выезжать на какие-то встречи, но в целом уже многие перешли в онлайн. Ну, естественно, программисты, кибербезопасники, тестировщики. У кого невозможна «удаленка»? У спасателей, у рабочих на заводе, полицейских, военных, врачей-хирургов, например. Некоторые соискатели не рассматривают уменьшение заработной платы, если надо ходить в офис. Зарплатные ожидания тогда, наоборот, увеличиваются», — пояснила она.

Ранее Лоикова в пресс-центре НСН раскрыла, что крупные сайты по поиску работы используют ИИ-агентов, которые изучают соискателей и выдают по ним заключения.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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