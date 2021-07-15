На Сахалине строитель выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

В начале июня прошел розыгрыш 512 миллионов рублей в государственной лотерее, обладателем приза стал строитель из Южно-Сахалинска Анатолий Ким, передает РИА Новости со ссылкой на организаторов лотереи.

Отмечается, что победитель по стечению обстоятельств находился в Москве и смог приехать на оформление выигрыша.

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Ранее Ким всегда отмечал любимые и знаковые числа в билетах, но потом стал полагаться просто на удачу, участие в лотереях мужчина назвал своим хобби, до выхода на пенсию он работал строителем более 15 лет.

Победитель рассказал, что у него трое детей и пятеро внуков, деньги пойдут на благоустройство их жизни. Часть средств семья планирует передать на благотворительность, а еще позволит осуществить давнюю мечту Анатолия и его супруги – поехать во Францию и Италию.

Россиянам могло бы хватить для нормальной жизни в условиях пандемии зарплаты в 60 тысяч рублей в месяц, однако реальные доходы – в два раза меньше, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

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