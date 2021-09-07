Москвичам рассказали, какие квартиры можно выиграть в ходе онлайн-голосования

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТТП) Владимир Мохте заявил, что у участников электронного голосования будет возможность выиграть 20 квартир в Москве, сообщает пресс-служба московского правительства.

В МТТП рассказали, что квартиры, которые разыграют по программе «Миллион призов», благодаря уже сделанному ремонту будут полностью готовы к заселению. Риелтеры считают, что такая жилплощадь ликвидна на московском рынке и в случае необходимости победители розыгрыша смогут её выгодно продать.



«Цена такой недвижимости может расти. Сейчас, например, она может стоить от 10 миллионов до 20 миллионов рублей», - отмечает риелтор Дмитрий Ростиславцев.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Регистрация на дистанционное электронное голосование стартовала в Москве 2 августа, все голосующие онлайн станут участниками программы «Миллион призов», где будут разыграны 250 тысяч призов, в том числе однокомнатные квартиры в Москве и автомобили.