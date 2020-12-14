От коронавируса в Магнитогорске умерла 94-летняя блогерша

Месяц назад женщина заразилась коронавирусной инфекцией, после чего началось воспаление. После оказанного лечения ее состояние улучшилось и блогершу выписали, а после того, как она начала задыхаться, снова попала на больничную койку и вскоре умерла.

Раиса Гладских завела блог в Instagram несколько лет назад. В нем она делилась своими жизненными историями. У нее было более 14 тысячи подписчиков.

