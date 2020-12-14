От коронавируса в Магнитогорске умерла 94-летняя блогерша
В Магнитогорске скончалась 94-летняя блогерша Раиса Гладских. Об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на внучку женщины Татьяну.
Месяц назад женщина заразилась коронавирусной инфекцией, после чего началось воспаление. После оказанного лечения ее состояние улучшилось и блогершу выписали, а после того, как она начала задыхаться, снова попала на больничную койку и вскоре умерла.
Раиса Гладских завела блог в Instagram несколько лет назад. В нем она делилась своими жизненными историями. У нее было более 14 тысячи подписчиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru