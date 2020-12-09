Блогеры назвали интересующие их соцсети для продвижения

Тех, кто рассчитывает на успех в Instagram, интересуют следующие направления: лайфстайл и путешествия (34%), экспертный блог (24,8%), юмор и развлечения (19,9%), мода и красота (13,5%), семья и дети (7,8%).

В опросе приняли участие порядка 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что блогера Reeflay, в эфире которого умерла подруга, проверит психиатр, передает РЕН ТВ. Стас Решетников вел трансляцию, во время которой девушка лежала на полу без сознания. Он переложил ее на диван, попросив очнуться, но она была уже мертва.

