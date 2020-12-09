Блогеры назвали интересующие их соцсети для продвижения

Больше половины (54,4%) российских блогеров намерены стать успешными в социальной сети Instagram. Об этом говорят данные опроса среди участников проекта «ТопБЛОГ».

Треть (34%) опрошенных заявили, что их интересует продвижение в TikTok. Далее следуют платформа «Яндекс.Дзен» и соцсеть «ВКонтакте» (по 5,8% голосов).

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Тех, кто рассчитывает на успех в Instagram, интересуют следующие направления: лайфстайл и путешествия (34%), экспертный блог (24,8%), юмор и развлечения (19,9%), мода и красота (13,5%), семья и дети (7,8%).

В опросе приняли участие порядка 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что блогера Reeflay, в эфире которого умерла подруга, проверит психиатр, передает РЕН ТВ. Стас Решетников вел трансляцию, во время которой девушка лежала на полу без сознания. Он переложил ее на диван, попросив очнуться, но она была уже мертва.

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ФОТО: pxhere.com
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