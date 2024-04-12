«От инфаркта до онкологии»: Психолог назвала последствия неудобного рабочего графика

Неудобный рабочий график — серьезное испытание для организма, которое приводит к его быстрому износу и способствует ранним инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям. Об этом НСН заявила семейный психолог Наталья Панфилова.

Ученые из Нью-Йоркского университета установили, что гибкий график вреден для здоровья и даже приводит к депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One. Панфилова пояснила, чем для человека опасен неудобный график.