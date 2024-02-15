Сомнолог Мелехин объяснил, почему люди просыпаются раньше будильника

По его словам, в этом состоянии возникает ощущение, что надо что-то успеть сделать или делать больше и быстрее, поэтому нервная система старается разбудить организм пораньше.

Также пробуждение раньше будильника может являться симптомом депрессия покинутости или быть связано с социальной тревогой, боязни что-то «не успеть». В последнем случае речь идёт о тех, кому постоянно надо соответствовать, решать постоянные вызовы, бороться.

«А ещё такие пробуждения характерны для состояния эмоционального выгорания, соматизация — вплоть до сердечно-сосудистых расстройств, и это тоже надо учитывать», - заключил Мелехин.

Ранее врач-травматолог, ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Дарья Черемисова заявила, что для качественного сна противопоказан спорт и «зависание» в гаджетах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

