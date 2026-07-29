«От халявы не отказываются»: Зачем россиянам SIM-карты от банков
Виртуальные операторы работают на инфраструктуре крупных операторов связи, однако качество услуг у них может быть заметно хуже, заявил НСН Эльдар Муртазин.
Банки используют виртуальных операторов связи как дополнительный инструмент для удержания клиентов, поэтому стать полноценной заменой классических операторов они не смогут, рассказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Доля услуг мобильной связи, предоставляемой банками, достигла около 10% рынка. Как пишет «Коммерсант», за последние годы собственные услуги по модели MVNO (Mobile Virtual Network Operator, виртуальный оператор) запустили большинство банков из первой десятки: Т-Банк («Т-Мобайл»), Сбербанк («СберМобайл»), ВТБ («ВТБ Мобайл»), Газпромбанк («Газпромбанк Мобайл»), ПСБ («ПСБ Мобайл») и Альфа-банк («Альфа-Мобайл»). Муртазин подтвердил, что этот сегмент в России достаточно развит, но уточнил, что для большинства пользователей это не основные SIM-карты.
«Если считать по живым SIM-картам, то каждый десятый абонентский чип в России — это SIM-карта виртуального оператора. Но их популярность обусловлена тем, что они бесплатно идут в дополнение к тем услугам, которые предлагает банк. От бесплатных SIM-карт у нас люди не отказываются, халяву любят очень многие, а за деньги практически никто не покупает их. Сегодня SIM-карта — это окно в цифровой мир, и важно, у кого из операторов ваша основная карта. И основная SIM-карта виртуального оператора у немногих людей, это примерно 15% от всех, кто владеет именно MVNO. А в основном у людей главные карты — это "большая четверка" (МТС, МегаФон, Билайн и Т2 — прим. НСН), то есть это крупные операторы, а MVNO выступают, как дополнительные — вторые или даже третьи», — пояснил собеседник НСН.
Он подчеркнул, что у таких MVNO нет своей инфраструктуры, и они пользуются услугами крупных операторов. И это может накладывать ограничения на предоставляемую виртуальными операторами связь.
«У MVNO-операторов обслуживанием сети и прочих вещей занимается оператор или несколько операторов, у которых они берут услуги. Но надо четко понимать, что есть приоритет связи. Например, что такой-то MVNO работает на сети условного Т2 — это правда, но это не ставит знак равенства. У Т2 качество связи при прочих равных будет всегда выше, потому что приоритет у их абонентов выше. Есть еще такой параметр, как количество ресурсов, которое выделяет сеть на абонента. У MVNO такие ресурсы ограничены, так как материнский оператор не дает все ресурсы, которые возможны. И именно поэтому модель MVNO развивается, но не становится основной в России. И не станет никогда, так как без своей собственной сети не сможет построить качественный продукт, а без качественного продукта перетянуть клиентов даже бесплатно», — пояснил Муртазин.
Он добавил, что развивать собственную инфраструктуру для виртуальных операторов бесперспективно, так как это очень дорого. При этом прибыль — не ключевая цель MVNO.
«Для банков MVNO, как правило, убыточная вещь. Но есть такой параметр, как удержание клиента. И если вы даете ему целый набор бесплатных услуг, среди которых связь, то это якорьки, которые держат его у вас, повышая его лояльность. Перейти куда-то еще становится тяжелее, потому что тут ему дают еще и бесплатную связь, скидки и так далее. Как дифференциатор, который удерживает клиента, для них это выгодно, поэтому они идут на такие расходы», — рассказал эксперт.
Ранее Эльдар Муртазин объяснял НСН, почему Роскомнадзор не сможет без суда заблокировать интернет-ресурсы, которые незаконно реализуют SIM-карты.
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