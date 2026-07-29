Доля услуг мобильной связи, предоставляемой банками, достигла около 10% рынка. Как пишет «Коммерсант», за последние годы собственные услуги по модели MVNO (Mobile Virtual Network Operator, виртуальный оператор) запустили большинство банков из первой десятки: Т-Банк («Т-Мобайл»), Сбербанк («СберМобайл»), ВТБ («ВТБ Мобайл»), Газпромбанк («Газпромбанк Мобайл»), ПСБ («ПСБ Мобайл») и Альфа-банк («Альфа-Мобайл»). Муртазин подтвердил, что этот сегмент в России достаточно развит, но уточнил, что для большинства пользователей это не основные SIM-карты.

«Если считать по живым SIM-картам, то каждый десятый абонентский чип в России — это SIM-карта виртуального оператора. Но их популярность обусловлена тем, что они бесплатно идут в дополнение к тем услугам, которые предлагает банк. От бесплатных SIM-карт у нас люди не отказываются, халяву любят очень многие, а за деньги практически никто не покупает их. Сегодня SIM-карта — это окно в цифровой мир, и важно, у кого из операторов ваша основная карта. И основная SIM-карта виртуального оператора у немногих людей, это примерно 15% от всех, кто владеет именно MVNO. А в основном у людей главные карты — это "большая четверка" (МТС, МегаФон, Билайн и Т2 — прим. НСН), то есть это крупные операторы, а MVNO выступают, как дополнительные — вторые или даже третьи», — пояснил собеседник НСН.

Он подчеркнул, что у таких MVNO нет своей инфраструктуры, и они пользуются услугами крупных операторов. И это может накладывать ограничения на предоставляемую виртуальными операторами связь.

«У MVNO-операторов обслуживанием сети и прочих вещей занимается оператор или несколько операторов, у которых они берут услуги. Но надо четко понимать, что есть приоритет связи. Например, что такой-то MVNO работает на сети условного Т2 — это правда, но это не ставит знак равенства. У Т2 качество связи при прочих равных будет всегда выше, потому что приоритет у их абонентов выше. Есть еще такой параметр, как количество ресурсов, которое выделяет сеть на абонента. У MVNO такие ресурсы ограничены, так как материнский оператор не дает все ресурсы, которые возможны. И именно поэтому модель MVNO развивается, но не становится основной в России. И не станет никогда, так как без своей собственной сети не сможет построить качественный продукт, а без качественного продукта перетянуть клиентов даже бесплатно», — пояснил Муртазин.