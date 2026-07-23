Блокировку продаж нелегальных сим-карт без суда посчитали невозможной
МВД хочет переложить борьбу с мошенниками на Роскомнадзор, но у того для блокировок нелегальных интернет-ресурсов нет технических возможностей, заявил НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Роскомнадзор не сможет заблокировать интернет-ресурсы, незаконно реализующие сим-карты, так как у него для этого нет соответствующих технических возможностей - хостинги для хранения таких данных часто находятся не в России, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее «Известия» сообщили, что МВД предложило без суда блокировать интернет-ресурсы, незаконно продающие сим-карты и интернет-аккаунты. В ведомстве объясняют необходимость таких мер тем, что распространение подобной информации способствует преступлениям. Инициатива вошла в новый пакет антимошеннических мер «Антифрод 3.0». В Роскомнадзоре же заявляют, что расширение полномочий повлечет дополнительные расходы.
«У нас проблема с мошенниками не потому, что они покупают сим-карты на рынке «Садовод», в подвале или где-то еще. Они их оформляют на реальные документы и покупают их зачастую в реальных магазинах. Приходят в магазин, где оформляют десять сим -карт на паспорт бомжа, который при этом присутствует. Дальше он по 500-1000 рублей эти сим-карты отдает. Поэтому, ограничивая количество мест для продажи сим-карт, мы не ничего добьемся. Есть также Darknet, где продают уже активированные сим-карты, оформленные на этих бомжей. Но Роскомнадзор не может их блокировать из-за того, что хостинг находится в основном не в России, а технических средств для блокировки этих сайтов у нас просто не существует», - пояснил Муртазин.
По его словам, дополнительная проверка подобных ресурсов потребует расходов, но проблему не решит.
«Получается, что тут могут быть только дополнительные расходы у Роскомнадзора. У нас очень много предложений, которые должны изобразить бурную деятельность, что мы боремся с каким-то плохим явлением. Но мошенников просто невозможно поймать и заблокировать из-за технических сложностей. То есть это бессмысленная история, перекладывание ответственности МВД на Роскомнадзор. Но надзорное ведомство не обладает ни полномочиями, ни властью для того, чтобы бороться с нелегальными продавцами сим-карт», - считает Муртазин.
Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин рассказал НСН, как уберечь детей от мошенников на игровых платформах.
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