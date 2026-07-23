«У нас проблема с мошенниками не потому, что они покупают сим-карты на рынке «Садовод», в подвале или где-то еще. Они их оформляют на реальные документы и покупают их зачастую в реальных магазинах. Приходят в магазин, где оформляют десять сим -карт на паспорт бомжа, который при этом присутствует. Дальше он по 500-1000 рублей эти сим-карты отдает. Поэтому, ограничивая количество мест для продажи сим-карт, мы не ничего добьемся. Есть также Darknet, где продают уже активированные сим-карты, оформленные на этих бомжей. Но Роскомнадзор не может их блокировать из-за того, что хостинг находится в основном не в России, а технических средств для блокировки этих сайтов у нас просто не существует», - пояснил Муртазин.

По его словам, дополнительная проверка подобных ресурсов потребует расходов, но проблему не решит.

«Получается, что тут могут быть только дополнительные расходы у Роскомнадзора. У нас очень много предложений, которые должны изобразить бурную деятельность, что мы боремся с каким-то плохим явлением. Но мошенников просто невозможно поймать и заблокировать из-за технических сложностей. То есть это бессмысленная история, перекладывание ответственности МВД на Роскомнадзор. Но надзорное ведомство не обладает ни полномочиями, ни властью для того, чтобы бороться с нелегальными продавцами сим-карт», - считает Муртазин.

Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин рассказал НСН, как уберечь детей от мошенников на игровых платформах.



