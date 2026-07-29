Эксперт раскрыл последствия для РФ после обрезки интернет кабеля Финляндией

Финляндия не способна перекрыть интернет-трафик в Россию, а даже в случае повреждения кабеля обычные пользователи этого не заметят. Такую оценку в беседе с изданием «Лента.ру» дал специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев.

Подобные угрозы звучали еще в 2023 году от некоторых европейских политиков. Эксперт напомнил, что проводные линии и подводные кабели связи имеют децентрализованную структуру. Поэтому повреждение отдельной линии практически не ощущается рядовыми абонентами.

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Ущерб от подобных инцидентов может коснуться исключительно компаний, которые потребляют огромные объемы трафика в научных или промышленных целях. Для массового пользователя сеть останется стабильной благодаря заложенным при проектировании механизмам резервирования.

Специалист подчеркнул, что даже при технических или умышленных сбоях работа интернета не прерывалась. В качестве доказательства он привел отсутствие новостей о полном отключении связи в целых городах, хотя такая информация мгновенно попала бы в средства массовой информации.

Ранее финская компания Fingrid предупредила российских операторов о прекращении с 2027 года обслуживания опор линий электропередачи, по которым проходят части международных каналов связи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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