Эксперт раскрыл последствия для РФ после обрезки интернет кабеля Финляндией

Финляндия не способна перекрыть интернет-трафик в Россию, а даже в случае повреждения кабеля обычные пользователи этого не заметят. Такую оценку в беседе с изданием «Лента.ру» дал специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев.

Подобные угрозы звучали еще в 2023 году от некоторых европейских политиков. Эксперт напомнил, что проводные линии и подводные кабели связи имеют децентрализованную структуру. Поэтому повреждение отдельной линии практически не ощущается рядовыми абонентами.